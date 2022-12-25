النائب خليل الصالح

خليل الصالح يقترح وجود مركزين لخدمة المواطن في كل محافظة لمراجعات المتقاعدين

25 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب خليل الصالح عن تقدمه باقتراح برغبة بوجود مركزين لخدمة المتقاعدين بكل محافظة لتسهيل معاملتهم أثناء مراجعتهم مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية.

وقال في نص الاقتراح إنه تقديرا لدور موظفي الدولة المتقاعدين الذين خدموا الدولة في المجالات كافة وتيسيرا لهم في شؤون حياتهم كافة خصوصا أثناء مراجعة مراكز الخدمة في وزارة الداخلية فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة، بضرورة وجود مركزين لخدمة المتقاعدين بكل محافظة على الأقل لتسهيل معاملتهم أثناء مراجعتهم مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية.

المصدر
الدستور
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25 ديسمبر، 2022
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