وزارة الداخلية

“الداخلية” تحذر من تحميل تطبيق “Any desk” وعدم مشاركة رمز “OTP” مع الاخرين

25 ديسمبر، 2022
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دعت إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية اليوم الأحد الجميع إلى ضرورة الحذر وعدم الاستجابة لطلبات تحميل تطبيق (Any desk) وغيره لأي غرض كان أو إنشاء روابط بنكية أو تلقيها منهم وكذلك عدم مشاركة رمز (OTP) مع أي شخص آخر.

وذكرت إدارة مكافحة جرائم المال في بيان صحفي اوردته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انها تلقت العديد من الشكاوى من اشخاص تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي اوهم المواطنين والمقيمين بالاستثمار في البورصات العالمية أو شراء الذهب أو النفط أو العملات الرقمية من خلال تحميل تطبيق (Any desk) فيتم التحكم بالهاتف المحمول والدخول إلى الحسابات البنكية.

المصدر
كونا
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25 ديسمبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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