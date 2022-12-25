الشعبة البرلمانية تعقد اجتماعا برئاسة السعدون

الشعبة البرلمانية تعقد اجتماعا برئاسة السعدون

25 ديسمبر، 2022
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عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب ثامر سعد السويط، وأمين سر الشعبة النائب الدكتور محمد حسين المهّان، وأمين الصندوق النائب حمد عادل العبيد، وعضوا الشعبة النائبان الصيفي مبارك الصيفي وخالد مرزوق الطمار، فيما اعتذر عن الحضور النائب شعيب علي شعبان.

كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الأمة بالإنابة خالد سعد المطيري، والأمين العام المساعد بالإنابة لقطاع المنظمات والعلاقات مشعل العنزي.

المصدر
الدستور
الوسوم
25 ديسمبر، 2022
0 31 أقل من دقيقة

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