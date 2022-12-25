سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى الرئيس الامريكي بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى الرئيس الامريكي بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات الأمريكية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة والممتلكات الخاصة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسئولين في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

متمنيا سموه حفظه الله لفخامته وافر الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق بدوام التقدم والإزدهار.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف .آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات الأمريكية متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.