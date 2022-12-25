النائب أسامة الشاهين

أسامة الشاهين يقترح نشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في موقع الديوان الالكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي

25 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بنشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للديوان. 

وجاء في نص الاقتراح إنه نظراً لما تم تداوله أخيراً من الكشف عن قرارات تم اتخاذها من قبل مجلس الخدمة المدنية ولم يتم نشرها في موقع ديوان الخدمة المدنية، ما يثير التساؤلات والشكوك حول مشروعية هذه القرارات، وانطلاقاً من تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والحوكمة التي هي من أهداف وخطة الحكومة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بنشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للديوان.

المصدر
الدستور
الوسوم
25 ديسمبر، 2022
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