البلدية: نظافة الأحمدي تقوم بإزالة النفايات والحيوانات النافقة 

اوضحت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت في ردها على الشكوى التي تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي بطريق أم صفق رقم (309) الرابط بين الوفرة ومدينة صباح الاحمد السكنية بشأن النفايات والحيوانات النافقة بأن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي قامت بتحريك الياتها ومعداتها وتم تنظيف الموقع بالكامل علما بأن هذا الطريق مدخل للبر وغير واضح.

وأشارت إلى قيام إدارة النظافة العامة واشغالات بفرع بلدية المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بتنظيف الموقع بالكامل فضلا عن قيام مدير إدارة النظافة العامة واشغالات بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري بالتنبيه على المفتشين بتفعيل الدور الرقابي وعمل خصومات على الشركة لتقاعسها في اداء الأعمال المنوطة بها من خلال تطبيق بند الجزاءات في العقد المبرم مع البلدية .

من عمليات إزالة النفايات