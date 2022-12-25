أحمد المطوع

المطوع: “الاستثمارات الوطنية” و”هيرميس” تجهّزان “القرين للسيارات” للإدراج في بورصة الكويت

25 ديسمبر، 2022
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كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة “القرين لتجارة السيارات”، أحمد المطوع، عن اتفاق مع شركتي “الاستثمارات الوطنية” و”إي إف جي هيرميس”، لتجهيز الشركة للإدراج في بورصة الكويت.

وصرح المطوع إن إدراج الشركة الذي سيكون الثاني لشركة سيارات محلية، سيتم فور انتهاء المتطلبات الرقابية المطلوبة من هيئة أسواق المال وبقية الجهات المسؤولة، بما يشمل إعداد الميزانيات والحوكمة وغيرها، مرجحاً أن تستغرق العملية نحو العام بعد توقيع العقد مع مستشارَي الإدراج.

وبيّن المطوع أن الاتفاق مع “الاستثمارات الوطنية” و”إي إف جي هيرميس” يأتي بعدما وافقت العمومية غير العادية لـ”القرين لتجارة السيارات” على الإدراج، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من الإدراج يكمن في الحفاظ على ديمومة الشركة واستمراريتها ونجاحاتها على جميع الصعد.

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25 ديسمبر، 2022
0 13 أقل من دقيقة

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