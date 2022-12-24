“الطموح” الكويتي للاعاقات الذهنية يحقق 7 ميداليات في ملتقى سلطنة عمان الدولي لألعاب القوى

حقق نادي (الطموح) الرياضي الكويتي لذوي الإعاقات الذهنية اليوم السبت 7 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان) في ملتقى سلطنة عمان الدولي لألعاب القوى الذي نظمته اللجنة البارالمبية العمانية على مدى يوم واحد بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية وبمشاركة 8 أندية تمثل 6 دول عربية وعالمية.

وهنأت رئيس مجلس إدارة (الطموح) ورئيس الوفد رحاب بورسلى في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أبطال وبطلات النادي والجهازين الفني والإداري بهذا الانجاز واصفه اياه بـ”المحطة جديدة” لمشاركات منتسبي النادي.

وقالت بورسلي إن جميع رياضيي النادي كانوا على مستوى من المسؤولية واللياقة ونجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة ذوي الإعاقات الذهنية مبينة ان المستوى العالي للمنافسة مكنهم من تسجيل واعتماد أرقامهم في التصنيف الدولي لألعاب القوى.

وأكدت أن نتائج الملتقى تمنح الكثير من الثقة بالخطط المستقبلية لتطوير وبناء قاعدة متميزة من الأبطال مبينة ان النادي يمتلك امكانيات فنية ومواهب متميزة بمختلف الألعاب ما يؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات معربة عن شكرها للجنة البارالمبية العمانية لاتاحتها فرصة المشاركة لنادي (الطموح).

وأفادت أن اللاعبة حنين المسباح واصلت تألقها بإحراز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة (T20) فيما احرزت اللاعبة مريم الهندي الميدالية الفضية في سباق 100 متر من نفس الفئة وكذلك أحرز اللاعب عبدالله سالمين ميداليتين ذهبية في 200 متر وفضية في 100 متر فئة (T20).

وقالت إن اللاعب فوزان الجسار أحرز الفضية في 200 متر والبرونزية في 100 متر فئة (T20) واللاعب حسن سمير أحرز البرونزية في سباق 200 متر كما أنه حقق رقما شخصيا جديدا في سباق 100 متر في فئة (T36).