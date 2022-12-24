صورة أرشيفية

تسعة قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

24 ديسمبر، 2022
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لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفادت خدمات الإطفاء السبت.

وعلقت الشاحنة التي تنقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي لوكالة فرانس برس “تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجرت الشاحنة”.

تُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الشاحنة تحت الجسر. ومن المحتمل أن الشاحنة أعلى من أن تمر عبر هذا الجسر.

وأضاف المتحدث أن الصهريج كان ينقل 60 ألف لتر من الغاز النفطي المسال المستخدم خصوصا في الأفران والمواقد، وأن الشاحنة جاءت من جنوب شرق البلاد، موضحا أن سائقها المصاب نقل إلى المستشفى.

وأوضح نتلادي أن من بين المصابين الأربعين هناك 19 في حالة خطيرة، وتضرر 15 آخرون بشكل خطير لكنهم في حالة مستقرة بينما أصيب ستة من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة.

المصدر
أ ف ب
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24 ديسمبر، 2022
0 11 دقيقة واحدة

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