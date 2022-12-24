نساء يتظاهرن ضدّ حرمانهن من التعليم الجامعي في كابول

حكومة طالبان تمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة

24 ديسمبر، 2022
0 198 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة بعد “شكاوى” بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.

وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس “وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة”. وأكد متحدث باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
24 ديسمبر، 2022
0 198 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

افتتاح مخيم وزارة الدفاع للموسم الربيعي الخامس عشر

24 ديسمبر، 2022

“الصحة” تنفي إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية للرجال والنساء

23 ديسمبر، 2022

“الداخلية” تدعو الجميع لاتباع تعليمات رجال الأمن في الطريق بحال وجود تحويلات بديلة أثناء هطول الأمطار

23 ديسمبر، 2022

فرق الإطفاء تسيطر على حريق عمارة في منطقة الفروانيه

23 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى