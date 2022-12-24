العدواني يشكل لجنة لبحث تظلمات “تعيينات” وبعثات “التطبيقي”

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لبحث الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن اعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعيينات والبعثات عن العام الدراسي 2021/2020 ، 2022/2021 برئاسة الدكتور عبدالله المزروعي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعضوية كلا من الاستاذ الدكتور عادل الشرف من كلية التربية جامعة الكويت والدكتور حمود الدويسان من كلية الحقوق بجامعة الكويت.

جاء ذلك على خلفية عدد من الشكاوى والتظلمات التي تقدمها بها البعض بشأن التعيينات والبعثات التي جرت في اعلان الهيئة عن الأعوام 2021/2020 و 2022/2021.

وحدد الوزير العدواني اختصاصات اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات المقدمة من المتقدمين لإعلانات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتعينات أو البعثات عن الاعوام المذكورة، كما تعلن اللجنة عن تحديد الزمان والمكان لفتح وتلقي الشكاوي والتظلمات الخاصة بالمتقدمين لفترة اسبوعين.

ويحق للجنة طلب أي بيانات أو مستندات خاصة لمقدمي الشكاوى والتظلمات لإنجاز أعمالها وسماع أقوال من تراه لازما لأداء مهامها، كما لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص في سبيل إنجاز أعمالها، على أن ترفع تقريرها بنتائج أعمالها إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.