“المركز العلمي” يسلط الضوء على التوعية البيئية والتنوع البيولوجي وداء السكر للأطفال في الأسبوع الختامي لشهر العلوم

“المركز العلمي” يسلط الضوء على التوعية البيئية والتنوع البيولوجي وداء السكر للأطفال في الأسبوع الختامي لشهر العلوم

قال عضو مجلس إدارة المركز العلمي ومديره العام بالوكالة حمد الياسين إن الأسبوع الرابع والأخير من فعاليات (شهر العلوم في الكويت) سيسلط الضوء على التوعية البيئية والتنوع البيولوجي وداء السكر لدى الأطفال.

وأوضح الياسين في تصريح صحفي اليوم السبت إن المركز العلمي سيستضيف هذا الأسبوع معرض (مصور الحياة البرية للعام) من متحف التاريخ الطبيعي بلندن الذي يستثمر حب الأطفال للحيوانات للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي بهدف غرس مفاهيم المسؤولية البيئية بوسائل جمالية.

وأضاف أن (التقدم العلمي للنشر) أحد المراكز العلمية التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستعرض أحدث إصداراتها وهو كتاب (الفراشات) في ورشة تفاعلية بالتعاون مع (مركز صباح الأحمد للموهبة) التابع للمؤسسة لحث المشاركين للقراءة والعلوم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي مبينا أن الفعالية ستشرح دورة حياة الفراشات وأنواعها وموائلها.

وأشار إلى أنه بالشراكة مع الهيئة العامة للبيئة وفريق عدسة البيئة الكويتية التطوعي ستقام فعالية لرصد طيور النحام الكبير (الفلامينغو) في شواطئ الكويت قرب المنطقة الحرة باستخدام الطيارات من دون طيار (درونات).

وذكر أن فعالية رصد الطيور تهدف إلى تقريب مفاهيم أهمية الحفاظ على الموائل للجمهور وللتعريف بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والنطاق الإيكولوجي.

عضو مجلس إدارة المركز العلمي ومديره العام بالوكالة حمد الياسين

وأضاف أن الأسبوع الختامي سيشهد استمرار فريق الغوص التطوعي في تقديم فعالياته الأسبوعية المرحة لتثقيف الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية ومخاطر الشباك الأشباح (المهملة) على الحيوانات البحرية والأسماك.

وأضاف أن الأسبوع الختامي سيشهد أيضا استعراض سيارة كهربائية صديقة للبيئة في المركز العلمي بالسالمية للتوعية بالفوائد البيئية لمثل هذه السيارات.

وبين أن الأسبوع الختامي سيسلط الضوء أيضا على داء السكري وطرق الوقاية منه إذ ستقيم الجمعية الطبية الكويتية في مجمع الافنيوز يومي 30 و31 ديسمبر فعالية (أطفالنا قطع من السكر) ضمن جهودها للتوعية بيوم السكر العالمي للأطفال.

وأفاد بأن هذه الفعالية تتضمن ست محطات تفاعلية يستقبل فيها الأطباء الأطفال للتوعية بالصحة العامة وطريقة تغيير سلوك تغذيتهم لصحة أفضل.

جدول فعاليات الأسبوع الأخير من (شهر العلوم في الكويت)