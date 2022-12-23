عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتّحدة وتتسبّب باضطرابات في حركة النقل الجوي

أصدرت السلطات في الولايات المتّحدة الجمعة تحذيرات لأكثر من ثلثي السكّان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي تسبّبت منذ الآن بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وبقطع طرقات سريعة رئيسية، في وقت تشهد فيه البلاد حركة تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد.

وقلبت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية مشاريع العطل قبيل عيد الميلاد. وتجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتّحدة بما في ذلك الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلا.

وانخفضت الحرارة إلى -40 درجة مئوية في بعض المناطق، وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من عاصفة شتوية لنحو 70 بالمئة من سكّان الولايات المتّحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من تدنٍّ كبير في درجات الحرارة، وقد سجّلت الجمعة -12 مئوية في مدينة دالاس في ولاية تكساس حيث عادة ما يكون الطقس معتدلا، ومن خطر تعرّض من يخرج إلى الشارع لقضمة الصقيع خلال دقائق.

وفي مدينة هامبرغ بولاية نيويورك لزمت جنيفر أورلاندو البالغة 39 عاما وزوجها المنزل.

وقالت لوكالة فرانس برس “نحن مشمولون بحظر مفروض على قيادة السيارات”، مضيفة “لا يمكنني أن أرى شيئا في الشارع المقابل. لن نذهب إلى أي مكان”. والتيار الكهربائي مقطوع عن المنزل بعدما صدمت حافلة صغيرة عموداً كهربائياً على الطريق السريع، وفق أورلاندو.

وحذّر مرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة من أن البرد القارس يشكل مصدر قلق داهم لأكثر من مليون مشترك خصوصا في جنوب البلاد وشرقها حيث التيار مقطوع منذ صباح الجمعة.

وأفادت سلطات المواصلات الطرقية في ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا وأوكلاهوما وأيوا وغيرها بأنّ الرؤية شبه معدومة والجليد يغطي الطرق، محذّرة من تداعيات العاصفة الثلجية ومناشدة السكان ملازمة بيوتهم.

وقضى شخصان على الأقل في حادث سير في أوكلاهوما الخميس، في حين أكد حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير أن ثلاثة أشخاص قضوا في ولايته.

وقال الحاكم في تصريح لشبكة “سي ان ان” الإخبارية الأميركية “عائلاتكم تريد أن تجتمع بكم في الميلاد، لكنّ أكثر ما تريده هو أن تبقوا على قيد الحياة”.

فوضى الرحلات الجوية

وعند الحدود في كندا انخفضت الحرارة إلى -50 مئوية في وسط مقاطعة ساسكاتشوان.

لكنّ هذا الأمر لم يحبط عزيمة المتسوّقين في وسط تورونتو.

وقالت جنيفر كامبل القادمة من مدينة كاليدون بمقاطعة أونتاريو لفرانس برس “نشهد كل بضع سنوات عواصف كبيرة نتأقلم معها. نحن كنديون وهكذا نتعامل مع الأمر”.

والجمعة تخطّى عدد الرحلات الجوية التي ألغيت 4170 رحلة فيما أرجئت 4650 رحلة أخرى، وفق الموقع الإلكتروني للرصد “فلايت أوار”، والعديد من هذه الرحلات كانت مجدولة في مطارات دولية كبرى لا سيما في نيويورك وسياتل وشيكاغو أوهير.

وأغلق الطريق السريع “أي-90” الذي يربط ساوث داكوتا بالشمال، وأعلن مسؤولون أنه سيبقى مغلقاً حتى ليل الجمعة.

وقالت وزارة النقل في ساوث داكوتا إنّ “الطواقم تستخدم كل الموارد المتاحة في الولاية” لتحسين الأوضاع.

ويتوقع أن يقارب الإقبال على الرحلات في عطلة الميلاد مستوى ما قبل الجائحة.

وأشار تطبيق “أكيوويذر” إلى أنّ العاصفة يمكن أن تشتد سريعا وتتحوّل إلى ما يعرف بـ”الإعصار القنبلة” (بومب سايكلون) الذي يتكوّن حين ينخفض الضغط الجوي وتصطدم كتل هوائية باردة بأخرى دافئة.

تحذير من قضمة الصقيع

وقال ريتش ماليوكو خبير الأحوال الجوية في الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة غلاسكو في ولاية مونتانا حيث انخفضت الحرارة إلى -51 درجة مئوية، إنّ هذه الظروف المناخية الشديدة القسوة قد تكون خطيرة.

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ “الطقس البارد يمكن أن يسبّب مشاكل لأيّ كان”.

وتابع “مع هذا النوع من الرياح الباردة، إن لم ترتد طبقات دافئة… يمكن أن يصاب الجلد غير المحمي بقضمة الصقيع في أقل من خمس دقائق”.

والطقس بارد إلى حدّ دفع السكان إلى نشر فيديوهات يخوضون فيها “تحدي الماء المغلي”، وهو حين يتم إلقاء الماء المغلي في الهواء ليتجمّد على الفور.