الرئيس الأمريكي يوقع على قانون التفويض الدفاعي السنوي بقيمة 858 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي تبلغ قيمته 858 مليار دولار ويتضمن زيادة في التمويل الموجه لمساعدة أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان إن القانون الذي يغطي السنة المالية 2023 “يوفر مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني لبلدنا والشؤون الخارجية والأمن الداخلي”.

ويتضمن هذا القانون “اعتمادات السنة المالية (2023) لوزارة الدفاع وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارات الطاقة والخارجية والأمن الداخلي ومجتمع الاستخبارات” حسب بيان الرئيس الأمريكي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مرر مشروع قانون التفويض الدفاعي الأسبوع الماضي بأغلبية 83 صوتا مقابل معارضة 11 عضوا وذلك عقب تمريره من قبل مجلس النواب بأغلبية كبيرة وصلت 350 نائبا مقابل معارضة 80 من مجموع نواب المجلس البالغ عددهم 435 عضوا.