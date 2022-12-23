صورة أرشيفية

إضراب عمال السكك الحديد يعطّل حركة القطارات في البرتغال

23 ديسمبر، 2022
0 12 دقيقة واحدة

تعطلت حركة القطارات الجمعة في البرتغال بسبب إضراب عمال السكك الحديد للمطالبة بعلاوة تعوّض تراجع القوة الشرائية جراء التضخم.

ولم تنطلق سوى 109 بين 245 رحلة قطار مبرمجة، وفق تقرير أولي من شركة السكك الحديد البرتغالية.

يعني ذلك أنه تم توفير حد أدنى من الخدمة يعادل 25 بالمئة من الرحلات المبرمجة، ما يجعل من الممكن تقليل تداعيات الإضراب الذي أثر خصوصا على النقل داخل المدن في لشبونة وبورتو (شمال) وكويمبرا (وسط) وعلى الرحلات إلى الأقاليم.

هذا هو اليوم الأول من الإضراب الذي دعت إليه النقابات التي تمثل موظفي السكك الحديد، ومن المقرر تنفيذ إضراب آخر الاثنين.

وحذّرت الشركة من أن الإضراب قد يكون له تأثير على “حركة القطارات على المستوى الوطني” في 25 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير.

وقال المسؤول النقابي أنطونيو سلفادو لوسائل إعلام محلية إن عمال السكك الحديد “فقدوا القوة الشرائية، لذا فإن هذه العلاوة… ستعوض… هذه الخسارة”، لكن المفاوضات مع الإدارة باءت بالفشل.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
23 ديسمبر، 2022
0 12 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

روسيا تعتزم تقليص إنتاجها من النفط ردا على سقف الأسعار

23 ديسمبر، 2022

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.23 دولار ليبلغ 82.37 دولار في تداولات أمس

23 ديسمبر، 2022

البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس

22 ديسمبر، 2022

تركيا: التبادل التجاري مع السعودية ارتفع إلى 4.3 مليار دولار

22 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى