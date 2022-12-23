إضراب عمال السكك الحديد يعطّل حركة القطارات في البرتغال

تعطلت حركة القطارات الجمعة في البرتغال بسبب إضراب عمال السكك الحديد للمطالبة بعلاوة تعوّض تراجع القوة الشرائية جراء التضخم.

ولم تنطلق سوى 109 بين 245 رحلة قطار مبرمجة، وفق تقرير أولي من شركة السكك الحديد البرتغالية.

يعني ذلك أنه تم توفير حد أدنى من الخدمة يعادل 25 بالمئة من الرحلات المبرمجة، ما يجعل من الممكن تقليل تداعيات الإضراب الذي أثر خصوصا على النقل داخل المدن في لشبونة وبورتو (شمال) وكويمبرا (وسط) وعلى الرحلات إلى الأقاليم.

هذا هو اليوم الأول من الإضراب الذي دعت إليه النقابات التي تمثل موظفي السكك الحديد، ومن المقرر تنفيذ إضراب آخر الاثنين.

وحذّرت الشركة من أن الإضراب قد يكون له تأثير على “حركة القطارات على المستوى الوطني” في 25 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير.

وقال المسؤول النقابي أنطونيو سلفادو لوسائل إعلام محلية إن عمال السكك الحديد “فقدوا القوة الشرائية، لذا فإن هذه العلاوة… ستعوض… هذه الخسارة”، لكن المفاوضات مع الإدارة باءت بالفشل.