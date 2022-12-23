روسيا تعتزم تقليص إنتاجها من النفط ردا على سقف الأسعار

أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الجمعة أن بلاده تعتزم تقليص إنتاجها من النفط في تحرك يوصف بأنه يأتي ردا على تحديد الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن نوفاك القول إن بلاده ستقلص إنتاج النفط بنسبة تتراوح ما بين 5 و7 في المئة يوميا أي ما يعادل ما بين 500 و700 ألف برميل يوميا .

وأضاف “نحن مستعدون لتقليص انتاج النفط بهذا المقدار مع بداية العام الجديد.. روسيا لن تقبل بفرض شروط عليها من قبل الدول غير الصديقة “.

وأضاف ان قيام هذه الدول بفرض سقف للأسعار يعني ان موسكو ستوجه شحناتها الى الاسواق في آسيا مشيرا إلى ان بلاده “ستزيد إنتاج الغاز السائل الى 60 مليون طن على المدى المنظور”.

واعرب نوفاك عن اعتقاده بأن أسعار الطاقة سترتفع في اوروبا بعد سريان مفعول قرارات الدول الغربية بفرض سقف للأسعار.

وتوقع نوفاك ان تتراوح أسعار النفط العام القادم بين 70 و100 دولار للبرميل الواحد مشيرا الى ان أسواق النفط مستقرة حاليا بفضل اتفاق (اوبك +) ” بين الدول الاعضاء في منظمة (اوبك) والدول المنتجة خارجها.

يذكر ان الدول الغربية حددت أخيرا سقفا لأسعار النفط الروسي لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل الواحد بهدف الحد من قدرات روسيا المالية.