“الداخلية” تدعو الجميع لاتباع تعليمات رجال الأمن في الطريق بحال وجود تحويلات بديلة أثناء هطول الأمطار

دعت وزارة الداخلية اليوم الجمعة الجميع إلى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن في الطريق في حال وجود تحويلات أو طرق بديلة أثناء هطول الأمطار في البلاد.

وشددت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على الجميع ضرورة ترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ.

وأكدت أهمية ربط حزام الأمان وعدم السرعة او استخدام الهاتف أثناء القيادة مع الحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي فيها تجمع مياه داعية الجميع بهذا الشأن إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.