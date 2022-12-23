فرق الإطفاء تسيطر على حريق عمارة في منطقة الفروانيه

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الاطفاء تمكنت فجر اليوم الجمعة من اخماد حريق عمارة وقع في منطقة الفروانية.

واوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء مراكز الفروانية و جليب الشيوخ و البحث والانقاذ الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونه من ( 9 ) ادوار والحريق في الدور الاول مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة.

هذا وقد باشر رجال الاطفاء على الفور باخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق واخماده واضافت الادارة انه اصيب عدد من الاشخاص بحالة إختناق بالاضافة الى شخصان اصيبا بحروق بسيطة تم نقلهم للمستشفى عن طريق الطوارىء الطبية.