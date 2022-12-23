مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان

الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها للدور القطري في الافراج عن أمريكيين بأفغانستان

23 ديسمبر، 2022
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أعرب مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن تقدير بلاده العميق لدولة قطر ومساعدتها في تأمين إطلاق سراح جنديين أمريكيين احتجزتهما حركة (طالبان) في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مساء امس الخميس بين سوليفان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني حيث أعرب الجانبان عن “قلقهما الشديد إزاء الحظر غير المقبول الذي تفرضه (طالبان) على التحاق النساء بالجامعة”.

وأضاف البيان ان سوليفان انتهز الفرصة لتهنئة قطر باستضافتها الناجحة لكأس العالم (مونديال قطر 2022).

المصدر
كونا
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23 ديسمبر، 2022
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