لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بتسجيل هدف

السيتي يهزم ليفربول بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس رابطة المحترفين

23 ديسمبر، 2022
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فك مانشستر سيتي عقدة غريمه ليفربول عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 3-2 يوم الخميس على ملعب الاتحاد في مانشستر في طريقه إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل النرويجي إرلينغ هالاند (10) والجزائري رياض محرز (47) والهولندي ناثان أكي (58) أهداف مانشستر سيتي، والبرتغالي فابيو كارفاليو (20) والمصري محمد صلاح (48) هدفي ليفربول.

وبات مانشستر سيتي آخر المتأهلين إلى ربع النهائي ولحق بأندية وولفرهامبتون وساوثهامبتون ونيوكاسل وليستر سيتي ومانشستر يونايتد ونوتينغهام فوريست وتشارلتون أتلتيك.

وهو الفوز الأول لمانشستر سيتي في مبارياته الست الأخيرة أمام ليفربول في مختلف المسابقات وتحديدا منذ تغلبه عليه 4-1 في الدوري في السابع من فبراير 2021، تعادلا بعدها مرتين قبل أن يكسب ليفربول المباريات الثلاث الأخيرة.

كما هو الفوز الثاني فقط لمانشستر سيتي على ليفربول في ثماني مباريات في المسابقة بعد الاول عام 1969 ويسعى سيتي الى اللقب التاسع في المسابقة لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول.

المصدر
وكالات
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23 ديسمبر، 2022
0 21 دقيقة واحدة

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