البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس ليصل الى 25ر16 في المئة و25ر17 في المئة و75ر16 في المئة على الترتيب.

وذكر البنك المركزي في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك حيث تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75ر16 في المئة.

وأضاف البيان ان الهدف من رفع أسعار الفائدة “احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب والاثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي الى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفه له”.

وأكد أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة موضحا ان لجنة السياسيات النقدية ستستمر في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الاسعار.

وكان البنك المركزي المصري اعلن في اكتوبر الماضي رفع اسعار الفائدة 200 نقطة اساس على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك.