الأرجنتين تتقدم للمركز الثاني في تصنيف الفيفا والمغرب يحقق قفزة هائلة

تقدمت الأرجنتين مركزا واحدا لتصبح الثانية في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلف غريمتها اللدودة البرازيل بعد فوزها بكأس العالم في قطر، بينما حقق منتخب المغرب مفاجأة البطولة قفزة كبيرة وبات على وشك اختراق المراكز العشرة الأولى.

وسجل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي هدفين وسجل ثانية خلال ركلات الترجيح ليقود منتخب بلاده للفوز 4-2 بركلات الترجيح على فرنسا يوم الأحد الماضي، حيث انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 3-3 بعد 120 دقيقة من الإثارة.

وكان من شأن الفوز في الوقت الأصلي أو الإضافي أن يدفع الأرجنتين إلى صدارة الترتيب، لكنها باتت تحتل المركز الثاني خلف البرازيل بطلة العالم خمس مرات والتي تتقدم عليها الآن بفارق هزيل في النقاط.

وتقدمت فرنسا نحو المركز الثالث ليتقدم الفريقان اللذان بلغا نهائي كأس العالم بقطر على بلجيكا التي فشلت في بلوغ مراحل خروج المغلوب.

ويحتل المغرب المركز الحادي عشر بعد تقدمه 11 مركزا، حيث بات أسود الأطلس أكثر من حققوا قفزة هذا العام بعد أن جمعوا 142 نقطة خلال الأشهر 12 الماضية.

وخاض منتخب المغرب مسيرة رائعة نحو الدور قبل النهائي في قطر قبل أن يخسر أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتأتي كرواتيا، وصيفة بطلة كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، في المركز السابع خلف إنجلترا وهولندا.