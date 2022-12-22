المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية توافق على خطة بقيمة 3.1 مليارات دولار لدعم شركات الغاز في بولندا

22 ديسمبر، 2022
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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس على خطة بقيمة 3 مليارات يورو (3.1 مليارات دولار) لدعم الشركات العاملة في سوق الغاز البولندية وذلك في إطار المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للتغلب على تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن المساعدات ستوجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في سوق الغاز البولندية فيما ستستبعد مؤسسات الإقراض أو المؤسسات المالية الأخرى من خطة الدعم.

وأشار البيان إلى ان المساعدات ستقدم في شكل قروض مدعومة.

المصدر
وكالات
الوسوم
22 ديسمبر، 2022
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