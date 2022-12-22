الأردن: مرسوم ملكي بتعديل سادس على حكومة بشر الخصاونة

صدر مرسوم ملكي أردني اليوم الخميس بالموافقة على إجراء تعديل سادس على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تشكلت في الثاني عشر من اكتوبر 2020 خلفا لحكومة عمر الرزاز.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة بتعيين مكرم القيسي وزيرا للسياحة والاثار والموافقة على قبول استقالة نايف حميد الفايز من منصبه وزيرا للسياحة والاثار.

وفي بيان لاحق لمجلس الوزراء الأردني قرر المجلس في جلسة عقدت اليوم تعيين وزير السياحة المستقيل نايف الفايز رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلفا لنايف البخيت الذي شغل المنصب منذ شهر فبراير 2019.

وادى الوزير القيسي الذي شغل حتى اليوم منصب سفير المملكة في فيينا اليمين الدستورية أمام الملك.

والتعديل اليوم هو السادس على حكومة بشر الخصاونة بعد عامين على تشكيلها فقد جرى التعديل الوزاري الأول في الثاني من شهر ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية وجرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس 2021 وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في ال29 من شهر مارس 2021 وشمل وزارتي العمل والصحة في حين جرى التعديل الرابع في الحادي عشر من شهر أكتوبر 2021 اما التعديل الخامس فقد تم في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي وخرج بموجبه ستة وزراء.

وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قد كلف الخصاونة في السابع من شهر اكتوبر 2020 بتشكيل حكومته خلفا لحكومة عمر الرزاز وصدر مرسوم ملكي في الثاني عشر من أكتوبر 2020 بالموافقة على تشكيل حكومته.