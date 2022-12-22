أمين “مجلس التعاون” ووزير مجلس الوزراء البحريني يبحثان دعم المكتسبات لمزيد من المنجزات بإطار مجلس التعاون

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ووزير شؤون مجلس الوزراء البحريني حمد المالكي سبل دعم المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات في إطار مجلس التعاون بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني دول مجلس التعاون وفقا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان اليوم الخميس انه تم خلال اللقاء في مقر الأمانة في الرياض تناول الجهود الداعمة لمسيرة مجلس التعاون وأهدافها السامية وسبل تعزيز مسيرة تكامل وتطوير العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من الترابط والتعاون.

واضافت الأمانة انه تم خلال اللقاء ايضا استعراض آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.