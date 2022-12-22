“النفط” تبحث خطتها الاستراتيجية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة مع “العربي للتخطيط”

“النفط” تبحث خطتها الاستراتيجية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة مع “العربي للتخطيط”

بحثت وزارة النفط مع المعهد العربي للتخطيط خطتها الاستراتيجية الجديدة الممتدة للسنوات الخمس المقبلة وفق أفضل الممارسات المتبعة بهدف توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية كويت جديدة لعام 2035.

وقالت (النفط) في بيان صحفي اليوم الخميس إن فريق العمل الخاص بها تسلم الملاحظات على استراتيجية وزارة النفط من قبل (العربي للتخطيط) تمهيدا لدراستها وإضافة أي ملاحظات عليها لتكون مناسبة وتتماشى مع برامج العمل داخل الوزارة.

وأضافت الوزارة أنها تمتلك اليوم عددا من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة وتعزيز موارد الثروة النفطية في الكويت وتحقيق أفضل تنمية واستغلال للموارد بما يضمن تنمية إيرادات الدولة وزيادة دخلها.

وذكرت أن فريق عمل إعداد استراتيجية الوزارة للسنوات الخمس المقبلة يتكون من وكيل (النفط) الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح والوكيل المساعد للشؤون الفنية في الوزارة خالد الديين ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح والمستشار قصي الدرويش إضافة إلى بعض الكوادر الأخرى.

وبينت أن فريق العمل من المعهد العربي للتخطيط يتشكل من وكيل المعهد دكتور وليد عبد مولاه وكبير المستشارين دكتور بلقاسم العباس وعددا من أعضاء الجهاز الفني.