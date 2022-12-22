بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 7ر3 نقطة ليبلغ مستوى 33ر7209 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة.

وتم تداول 18ر104 مليون سهم عبر 6638 صفقة نقدية بقيمة 17ر22 مليون دينار (نحو 17ر67 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5571 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 3ر68 مليون سهم عبر 3166 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 11ر22 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 05ر10 نقطة ليبلغ مستوى 60ر8009 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 8ر35 مليون سهم عبر 3472 صفقة بقيمة 8ر14 مليون دينار (نحو 8ر44 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر32 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5675 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 5ر49 مليون سهم عبر 2062 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (التخصيص) و(معادن) و(منازل) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (نابيسكو) و(صلبوخ) و(متحدة) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.