الأرصاد الجوية: فرص لأمطار متفرقة تكون غزيرة في بعض مناطق البلاد

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتاثر بامتداد منخفض البحر الأحمر مصحوبا بمنخفض جوي بارد يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرص لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة على بعض المناطق خصوصا غدا الجمعة.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الطقس سيشهد نشاطا في الرياح قد تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام وتستمر فرص الأمطار حتى فجر بعد غد السبت.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 08 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار غد الجمعة أفاد القراوي بأنه يكون غير مستقر مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وغائما والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وبين أن الطقس مساء غد الجمعة يكون مائلا للبرودة غائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا وتقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس مساء السبت يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.