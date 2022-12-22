السفينة"لوغوس هوب" على رصيف مرفأ بيروت تستقبل الزوار

لبنان يستقبل في مرفأ بيروت أكبر مكتبة عائمة في العالم

22 ديسمبر، 2022
0 18 دقيقة واحدة

سفينة “logos hope” أكبر مكتبة عائمة في العالم تحمل على متنها اكثر من خمسة الاف كتاب وتشكل عامل جذب للطلاب والمثقفين في لبنان لاسيما بعد رسوها في مرفأ بيروت.

ولا تتميز هذه السفينة التابعة لاسطول سفن منظمة (GBA) الخيرية الالمانية التي بدأت رحلاتها عام 1970 بارتفاع عدد كتبها فقط بل بالمتطوعين الذين بلغ عددهم 400 من 70 دولة مختلفة لخدمة طالبي العلم والمعرفة.

وستبقى السفينة التي استقبلت على مدار نصف قرن أكثر من 45 مليون زائر في أكثر من 150 دولة وإقليما حول العالم في مرفأ بيروت حتى الثالث من يناير المقبل.

الاف الكتب في متناول زوار السفينة
للاطفال حصتهم الكبيرة في مكتبة السفينة
طلاب على متن السفينة لشراء كتب لا يجدونها في لبنان
تشكيلة كتب ترضي كل انواع المعارف
تشكيلة كتب ترضي كل انواع المعارف
المصدر
كونا
الوسوم
22 ديسمبر، 2022
0 18 دقيقة واحدة

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