استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية لتأمين اقتحام المستوطنين ل(قبر يوسف) لأداء طقوس تلمودية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس أن الشهيد أحمد دراغمة (23 عاما) من مدينة (طوباس) أصيب برصاص الاحتلال في الظهر والقدم خلال عدوانه على (نابلس).

وأضافت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي ارتفعت باستشهاد دراغمة إلى 223 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فإن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص إضافة إلى اصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز.

وتصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال وحافلات المستوطنين برشقها بالحجارة وإغلاق الشوارع بالإطارات المشتعلة ورد الجيش بإطلاق الرصاص الحي بكثافة صوب الشبان.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من (نابلس) حيث يقع (قبر يوسف) لتأمين الطقوس التلمودية للمستوطنين في الموقع الذي يخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاق (أوسلو) للسلام بين منظمة التحرير و الاحتلال الإسرائيلي.