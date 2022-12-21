المبعوث الأممي إلى سوريا يشدد على أهمية الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254

المبعوث الأممي إلى سوريا يشدد على أهمية الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون على ضرورة منح السوريين الأمل في المستقبل مع اقتراب السنة الجديدة مشددا على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يتماشى مع القرار 2254 بما يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويعيد سيادة سوريا واستقلاقها ووحدة وسلامة أراضيها.

وقال بيدرسون في إحاطته خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا اليوم الأربعاء “إن الظروف على الأرض تشير إلى اتجاهات مقلقة حيث يواجه السوريون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة داخل وخارج البلاد وفي كل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخارجة عن سيطرتها حيث لايزال الوضع أكثر خطورة خاصة في مخيمات النازحين”.

وأضاف “اننا نتعامل مع وضع يأتي نتيجة أكثر من عقد من الحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والأزمة المالية اللبنانية وفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والعقوبات وتداعيات الحرب في أوكرانيا”.

وأشار بيدرسون إلى ما وصفها ب”الديناميكيات الخطرة التي تؤثر على المدنيين ومن بينها التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية حكومية متفرقة في الشمال الغربي وغارات جوية تركية في الشمال وضربات في دمشق والجنوب الغربي منسوبة لاسرائيل”.

وأكد المبعوث الأممي الحاجة إلى تغيير هذه الديناميكيات المقلقة مسلطا الضوء على أولويات يتطلب التركيز عليها مشيرا إلى أنه ظل يعمل على كل هذه القضايا خلال لقاءاته الدبلوماسية مع الأطراف السورية ومع أصحاب المصلحة الدوليين.

وتطرق إلى أهمية التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض وتجديد إطار عمل هذا المجلس على الصعيد الإنساني لاسيما وأن الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد بجميع السبل لا يزال أمرا ضروريا.

وأشار بيدرسون إلى الحاجة لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية وجعلها أكثر موضوعية في جنيف مكررا استعداد الأمم المتحدة لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية بمجرد أن يكون هناك استعداد للقيام بذلك من قبل الآخرين.

وأكد أهمية إعطاء الأولوية للعمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين مشددا على أهمية تبادل المعلومات حول المعتقلين والإفراج عنهم وطالب أيضا بتعزيز الحوار من أجل تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة.

وشدد بيدرسون على أنه سيستمر في الاعتماد على مشورة ورؤى المجلس الاستشاري النسائي وسيواصل الانخراط مع مجموعة واسعة من السوريين من خلال غرفة دعم المجتمع المدني لتعزيز الحوارات الفنية حول القضايا ذات الصلة بالعملية السياسية ولضمان المشاركة الشاملة.