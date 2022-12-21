الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 5 مسؤولين وكيان واحد في إيران

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين وكيان واحد في إيران اتهمتهم بأنهم مرتبطون ب”العنف المستمر ضد المتظاهرين”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري ومسؤولين عسكريين وشبه عسكريين بارزين في إيران بالإضافة إلى شركة “تصنع معدات مكافحة الشغب وتزود قوات إنفاذ القانون الإيرانية بها”.

وأضاف البيان أن إجراءات اليوم “تستهدف المسؤول الكبير المشرف على محاكمة المتظاهرين وكذلك قادة بمنظمات عسكرية وشبه عسكرية تقمع وتحتجز المتظاهرين بعنف وشركة تشتري وتزود قوات الأمن بأدوات القمع”.

وأشار إلى أنه “مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تواصل تصاعد رد فعل قوات الأمن الإيرانية”.

وأوضح البيان أن عقوبات اليوم طالت كلا من المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري ورئيس منظمة الفضاء الافتراضي بقوات الباسيج مسلم معين ونائب منسق قوات الباسيج حسين معروفي وقائد قوات الحرس الثوري في طهران حسن حسن – زاده وقائد فيلق بيت المقدس في كردستان صادق حسيني إلى جانب شركة (ايمن صنعت زمان فرا) الإيرانية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في هذا الصدد “إننا ندين استخدام النظام الإيراني المكثف للعنف ضد شعبه الذي يدافع عن حقوقه الإنسانية”.

وشدد على أن الولايات المتحدة وشركاءها “ملتزمون بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المواطنين الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل حرياتهم الأساسية”.

من جهته ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل أن الولايات المتحدة “تواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي” مضيفا أن بلاده تحشد “الإجماع الدولي المتزايد لمحاسبة النظام” في طهران.

ودعا بلينكن القيادة الإيرانية مجددا إلى “الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة والاستماع إلى شعبها” مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل مساءلة المتورطين في هذه الحملة كما ستستمر في دعم الشعب الإيراني.