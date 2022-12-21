الرئيس الفرنسي: الاردن تؤدي دورا اساسيا في المنطقة حول القضايا الحيوية والاقليمية

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاربعاء ان دور الاردن في المنطقة من خلال التعاون الثنائي والتنسيق حول القضايا الحيوية لامن واستقرار المنطقة يعد امرا اساسيا بالنسبة لفرنسا مشددا على ان الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني “شريك وحليف وصديق للفرنسيين”.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي تطرقت إلى قضايا الامن الغذائي والمناخ وبحث سبل التعاون للتصدي لها ومواصلة الجهود على مختلف الصعد في الحرب على “الإرهاب” ضمن نهج شمولي.

ونقل الديوان الملكي الاردني في بيان إشاده ماكرون بالجهود الاردنية بعد استضافة مؤتمر (بغداد الثاني) قائلا “اثبتم قدرتكم في وقت قصير على تنظيم حدث كهذا والعمل على جمع كل هذه الدول حول طاولة الحوار بنفس الاجندة التي اطرت النقاش حول قضايا المنطقة ودعم سيادة العراق والتطلعات المستقبلية وهذا امر بالغ الأهمية”.

من جانبه اكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بيان ان العلاقة بين البلدين “متميزة على الصعيد السياسي وايضا في المجال العسكري نظرا للظروف التي تمر بها منطقتنا” مشيرا إلى دور فرنسا المهم والحيوي في تاريخ المنطقة.

وقال الملك عبدالله الثاني إن اهتمام ماكرون وتركيزه على القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة ساهما في دعم جهود التصدي لها بشكل كبير مشيدا بمواقف فرنسا والاتحاد الاوروبي الداعمة لجهود تحقيق السلام على اساس حل الدولتين.

وأضاف ان بلاده ستواصل بذل جميع الجهود لرعاية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

ولفت إلى أهمية استمرار الدعم للاجئين ووكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وثمن الملك عبدالله الثاني دعم الرئيس الفرنسي ل(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) الذي انطلقت أعماله امس الثلاثاء في منطقة البحر الميت معتبرا انه “مؤتمرا ناجحا جدا نظرا لكسر العديد من الحواجز بهدف التمكن من المضي إلى الامام.

وغادر الرئيس الفرنسي الأردن بعد مشاركته في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) بدورته الثانية الذي انطلقت أعماله أمس.