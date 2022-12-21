طالبات أفغانيات

السعودية تعرب عن أسفها لقرار حكومة افغانستان منع الفتيات من حق التعليم الجامعي

21 ديسمبر، 2022
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أعربت السعودية اليوم الأربعاء عن استغرابها وأسفها لقرار “حكومة تصريف الأعمال الأفغانية” بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي داعية اياها الى التراجع عن هذا القرار “الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان “المملكة تعتبر هذا القرار يتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها”.

وكانت حكومة حركة (طالبان) الافغانية قررت امس الثلاثاء حظر التعليم الجامعي للنساء في البلاد بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من اجراء الاف النساء امتحانات القبول بمختلف الجامعات هناك.

المصدر
كونا
الوسوم
21 ديسمبر، 2022
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