المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"

مدير منظمة الصحة العالمية يبدي “قلقه البالغ” حيال وضع كوفيد في الصين

21 ديسمبر، 2022
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اعرب مدير منظمة الصحة العالمية الاربعاء عن “قلقه البالغ” حيال موجة الاصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال تيدروس ادهانوم غيبرييسوس في مؤتمره الصحافي الاسبوعي إن “منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين”. وأضاف “بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة”.

المصدر
أ ف ب
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21 ديسمبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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