بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.19 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.19 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 19ر24 نقطة ليبلغ مستوى 61ر7205 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر124 مليون سهم عبر 8072 صفقة نقدية بقيمة 5ر34 مليون دينار (نحو 5ر104 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5585 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 في المئة من خلال تداول 3ر62 مليون سهم عبر 2877 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر22 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7999 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 3ر62 مليون سهم عبر 5195 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 7ر82 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5708 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 7ر54 مليون سهم عبر 2278 صفقات نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 9ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (وثاق) و(الأنظمة) و(آلافكو) و(أعيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرجان) و(بنك وربة) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(كميفك) و(الإماراتية) و(نابيسكو) الأكثر انخفاضا.