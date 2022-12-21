رئيس ديوان المحاسبة يستعرض تقرير “الميزانيات والحسابات الختامية” للسنة المالية “2021-2022” في جلسة مجلس الأمة الخاصة

رئيس ديوان المحاسبة يستعرض تقرير “الميزانيات والحسابات الختامية” للسنة المالية “2021-2022” في جلسة مجلس الأمة الخاصة

استعرض رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2021-2022).

كما استعرض الشايع أيضا عدة مواضيع هي الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة وأبرز نتائج أعمالها عن السنة المالية (2021-2022) ونتائج تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية ونتائج تحليل البيانات المالية للجهات ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة إضافة إلى أهم الملاحظات والظواهر الناتجة عن تنفيذ الميزانية والرقابة عليها.

واشتمل العرض كذلك التأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة برقابة الديوان إلى جانب أهم نتائج أعمال الديوان في المخالفات المالية والاحالة للمحاكمات التأديبية وموضوعات رقابية والتكليفات والدراسات.

وأعرب الشايع عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء المجلس على دعوتهم لتقديم عرضا مرئيا حول تقرير ديوان المحاسبة في جلسة خاصة منوها بدور اللجان المختصة في متابعة تقرير ديوان المحاسبة وتفعيلها بالإضافة إلى منتسبي ديوان المحاسبة على انجازهم للتقرير السنوي بمستوى مهني ومتميز وفي الموعد القانوني.