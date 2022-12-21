سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية