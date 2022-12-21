سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية

21 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية
المصدر
كونا
الوسوم
21 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وفد أمني كويتي يبحث مع قوات الشرطة الاتحادية العراقية تعزيز التعاون الأمني

21 ديسمبر، 2022

وزير الإعلام والثقافة يستعرض استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب “2023-2028”

20 ديسمبر، 2022

قطر تكرم “الإطفاء” الكويتية لمساهمتها بتأمين بطولة كأس العالم 2022

20 ديسمبر، 2022

“المالية”: جاهزون لصرف “الصفوف الأمامية” للجهات العسكرية الثلاث فور اعتماد المراقبين الماليين لاستمارة الصرف

20 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى