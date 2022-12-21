أول بطولة “بادل” لذوي الإعاقات المختلفة.. فعالية إيجابية تعزز دمجهم في المجتمع

أول بطولة “بادل” لذوي الإعاقات المختلفة.. فعالية إيجابية تعزز دمجهم في المجتمع

تعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومن ذلك تمكينهم من ممارسة الرياضة بأنواعها وإتاحة الفرصة أمام المواهب المتميزة للمشاركة الرياضية وتنمية مهاراتهم.

ويعد إطلاق أول بطولة برياضة (البادل) لإعاقات التوحد ومتلازمة الداون والاعاقات الذهنية فعالية إيجابية لافتة تضاف إلى رصيد هذه الفئة في الشأن الرياضي ومن شأنها زيادة وتيرة تمكينهم من دخول مجالات رياضية أوسع.

وكذلك تؤدي مشاركة الحالات في فعاليات رياضية إلى تحسين حالتهم النفسية والبدنية وتعزيز تواصلهم الاجتماعي إضافة إلى ما تتركه من صحة جسدية ومهارات حركية بالتالي المساهمة الفاعلة في البرامج العلاجية.