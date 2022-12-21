الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

الكرملين: تسليم أسلحة أميركية جديدة إلى اوكرانيا سيؤدي إلى “تفاقم “النزاع

21 ديسمبر، 2022
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قال الكرملين الأربعاء إن شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى “تفاقم” النزاع مع روسيا، وذلك قبيل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا” في إشارة إلى شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.

وأضاف بيسكوف أنه لا يتوقع تغييرا في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد هذه الزيارة.

المصدر
أ ف ب
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21 ديسمبر، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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