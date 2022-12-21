إيلون ماسك يقول إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل

إيلون ماسك يقول إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل

قال إيلون ماسك إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل.

وكتب ماسك في تغريدة “سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصاً غبياً بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم”.

وهذه أول مرة يشير فيها ماسك إلى التخلي عن منصبه كرئيس لمنصة التواصل الاجتماعي، بعد أن صوت مستخدمو Twitter في استطلاع للرأي أطلقه الملياردير يوم الأحد على تنحيه.

وتزايدت منذ أسابيع الدعوات في وول ستريت إلى تنحي ماسك، وفي الآونة الأخيرة تساءل متعاملون على سهم شركة Tesla عن تركيز الملياردير على منصة التواصل الاجتماعي وما إذا كان ذلك يصرف انتباهه عن توجيه أعمال السيارات الكهربائية بشكل صحيح، حيث يلعب دوراً محورياً في تصميم وهندسة المنتج.

واعترف ماسك بنفسه بأن لديه أشياء كثيرة تشغله، وقال إنه سيبحث عن مدير تنفيذي لـ Twitter. لكنه قال يوم الأحد إن لا يوجد خليفة له وإن “لا أحد يريد الوظيفة ويمكنه فعلا إبقاء Twitter على قيد الحياة”.