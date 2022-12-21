وفد امني كويتي يزور مقر قيادة الشرطة الاتحادية العراقية

وفد أمني كويتي يبحث مع قوات الشرطة الاتحادية العراقية تعزيز التعاون الأمني

21 ديسمبر، 2022
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بحث وفد أمني كويتي برئاسة المدير العام للادارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدي مع قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق صالح العامري تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان مساء أمس الثلاثاء أن الرشيدي زار مقر قيادة الشرطة الاتحادية ببغداد حيث التقى العامري الذي استعرض للوفد الزائر موجزا عما قدمته قوات الشرطة الاتحادية العراقية على الصعيد الأمني والإنساني والخدمي.

وأكد الرشيدي بحسب البيان على عمق العلاقات والروابط بين البلدين وإمكانية تعزيز العمل والتعاون الأمني بينهما وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والمنطقة بالكامل مشيرا إلى أن أمن المنطقة “أمن مشترك”.

المصدر
كونا
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21 ديسمبر، 2022
0 26 أقل من دقيقة

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