مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته باستكمال مناقشة تقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة.

ومدرج على الجدول تقريرا لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، والمفوضية العليا للانتخابات،

هاني شمس خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نحتاج حل طويل الأمد لمعالجة القضية الإسكانية ونشكر أعضاء شؤون الإسكان على هذا القانون الهام .. ونؤكد على دعمنا الكامل لأية حلول لمواجهة مافيا العقار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين

القضية الاسكانية من أهم القضايا في الكويت وانهكت الأسر الكويتية حتى وصل بنا الحال إلى مرحلة أن الأب وابنه ينتظران دورهما للحصول على السكن

وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي : قانون إنشاء المدن السكنية هو نتاج جهد حكومي نيابي .. وسنضع ايدينا في أيدي لجنة شؤون الاسكان لمعالجة هذه القضية الأزلية ومحاربة سماسرة الأراضي

عبدالله المضف خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : هذا القانون أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذريا ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين

أحمد لاري خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : الكويت لا ينقصها الأموال لكن ينقصها الحلول الصحيحة والأهم من التشريعات متابعة تنفيذها .. والمشكلة الإسكانية أصبحت أساسا لمشاكل أخرى مثل القروض وغيرها

فيصل الكندري خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نشكر أعضاء اللجنة على هذا القانون الهام لكن يجب أن يحدد سعر القسائم في القانون ولا نترك الأمر للائحة التنفيذية

بعض المواد في قانون إنشاء المدن السكنية تحتاج إلى توضيح كما أن القانون لم يحدد فترة زمنية لانتهاء البنية التحتية ولم يحدد سعر القسيمة

حمدان العازمي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : فكرة القانون جيدة وتوقيته مناسب لكن يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط او وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية

لا توجد مادة تحدد السعر من يحدد قيمة القسيمة الإسكان أم الشركة، ولا توجد مادة في القانون تضمن مشاركة المستثمر الأجنبي.. ورأي هيئة الاستثمار يقول إن صندوق المال العام فيه شح ودوما نسمع مثل هذه الأعذار وإن أرادوا اعتمادا تكميليا أوجدوا السيولة

أسامة الشاهين خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : القانون مهم جدا وهو عود من حزمة .. ويجب ان نضع أيدينا في عش الدبابير لمعالجة هذه القضية جذريا وتحقيق زيادة في المعروض حتى نوفر الرعاية السكنية لجميع المواطنين

عبدالله المضف خلال مناقشة قانون «المدن السكنية»: القانون سيؤدي الى توفير بيوت وإيجاد خدمات عامة بجودة عالية

أحمد لاري: المهم في الموضوع متابعة تنفيذ القانون من أجل خفض مدة الانتظار.. فالمواطن ينتظر بيته 18 سنة «اشبقى من عمره»

وزير الخارجية خلال جلسة مجلس الأمة: بخصوص المشاركة في مؤتمر دعم العراق فلقد كان دعما معنويا دون أي التزام مالي

عالية الخالد خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : هذا القانون خطوة إلى الأمام لحل القضية الإسكانية لكن هناك تساؤلات اهمها لماذا تحميل الضمانات على الاحتياطي العام ولماذا تؤسس الشركات وفق الشريعة الإسلامية ؟

مرزوق الحبيني خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : مصلحة الوطن ليست ساحة صراع بين طرفين لكن للأسف مافيا العقار لن تترك هذا القانون يسير بالطريقة المستقيمة وستعمل على ضرب التوافق النيابي الحكومي حوله .. لذا يجب أن نكون حذرين في التعامل معها

عبدالوهاب العيسي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : القانون نوعي ومهم وينتظره الشعب الكويتي لكن المستثمر العالمي اذا لم يجد جدوى اقتصادية في المشروعات لن يأتي للاستثمار في الكويت

د. عادل الدمخي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : بيروقراطية العمل الحكومي وعدم قدرتها على التواءم مع العمل في القطاع الخاص ستكون حجر عثرة في تنفيذ هذا القانون .. ونتساءل كيف يدخل المستثمر الأجنبي دون أن يكون للمشروعات جدوى اقتصادية ؟

حمد العبيد خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : لم نر تحركا حكوميا جادا لحل القضية الإسكانية .. ونتمنى ألا يكون هذا القانون شماعة للحكومة للتأخر في حل القضية بالطرق التقليدية

د. فلاح الهاجري خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : التنمية المستدامة هي ما نحتاجه لحل القضية الإسكانية التي نعتبرها عربون التصالح والتعاون بين المجلس والحكومة .. ونؤكد على أهمية ان تتوافق الشركات التي ستؤسس مع الشريعة الإسلامية

محمد هايف خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : يجب أن يعالج القانون قضية عدم العدالة في توزيع القسائم بين المواطنين خاصة أن هذا الأمر مخالف للدستور

يوسف البذالي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نتمنى الاستعجال في إقرار هذا القانون لحل الأزمة الإسكانية التي إن حُلت ستُحل كثير من المشاكل في المجتمع خاصة ان هذه القضية أثرت نفسيا واقتصاديا وصحيا على المواطن

الصيفي مبارك الصيفي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : للأسف الدولة تسرق باسم القانون وهناك مسؤولين سهلو لأقربائهم الاستيلاء علي أراضي البلد وفصلوا قوانين علي مقياس الشركات التابعة لهم .. ونطالب رئيس الوزراء ووزير الإسكان بالتحقيق في هذا الأمر

د. محمد المهان خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : المشكلة الإسكانية من أهم المشاكل التي يجب الاستعجال في حلها .. ونطالب بمعالجة أزمة أهالي (أم الهيمان) بعد حكم محكمة التمييز بعدم صلاحية المنطقة للسكن

ثامر السويط خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : القضية الإسكانية لن تحل إلا بحزمة تشريعات تعالج الأسباب ومنها هذا القانون الهام الذي كان من المفترض أن تبادر الحكومة به إضافة إلى مقترح إلغاء الوكيل الحلي وضبط فوضى العقار

عبدالله فهاد خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نشكر لجنة شؤون الإسكان على هذا التقرير النوعي والجهد الجبار الذي تضمن إبداعا غير مألوف ..ونؤكد ان القضية تتعلق بالقرار وليس الأراضي أو الأموال