قياس قوة أحد الزلازل

السلطات المحلية في كاليفورنيا الأمريكية تعلن مصرع شخصين بسبب هزة أرضية

21 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت السلطات المحلية في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما بسبب هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال الولاية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأضافت السلطات المحلية في بيان أنه تم كذلك الإبلاغ عن إصابة 11 شخصا بجروح من جراء الهزة الأرضية.

وأشار البيان إلى أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن أكثر من 70 ألف شخص في مقاطعة (هومبولت) في حين تعمل الشركة المزودة لخدمات الغاز والكهرباء بالمنطقة “بنشاط” لاستعادة الكهرباء دون أن تحدد وقتا متوقعا لذلك.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقعت الهزة عند الساعة 02:34 من صباح اليوم بتوقيت المحيط الهادئ على بعد 7.5 ميل جنوب غرب بلدة (فيرنديل) الواقعة في مقاطعة (هومبولت) شمال (كاليفورنيا).

الوسوم
21 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب

21 ديسمبر، 2022

بايدن: الاتفاق النووي “في حكم الميت”

21 ديسمبر، 2022

طالبان تعلق دراسة الطالبات بجامعات أفغانستان حتى إشعار آخر

20 ديسمبر، 2022

باريس تدعو المسؤولين اللبنانيين الى تسهيل “انتخاب سريع” لرئيس جديد

20 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى