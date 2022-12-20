السلطات المحلية في كاليفورنيا الأمريكية تعلن مصرع شخصين بسبب هزة أرضية

أعلنت السلطات المحلية في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما بسبب هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال الولاية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأضافت السلطات المحلية في بيان أنه تم كذلك الإبلاغ عن إصابة 11 شخصا بجروح من جراء الهزة الأرضية.

وأشار البيان إلى أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن أكثر من 70 ألف شخص في مقاطعة (هومبولت) في حين تعمل الشركة المزودة لخدمات الغاز والكهرباء بالمنطقة “بنشاط” لاستعادة الكهرباء دون أن تحدد وقتا متوقعا لذلك.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقعت الهزة عند الساعة 02:34 من صباح اليوم بتوقيت المحيط الهادئ على بعد 7.5 ميل جنوب غرب بلدة (فيرنديل) الواقعة في مقاطعة (هومبولت) شمال (كاليفورنيا).