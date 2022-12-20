طالبات أمام جامعة في كابول

طالبان تعلق دراسة الطالبات بجامعات أفغانستان حتى إشعار آخر

20 ديسمبر، 2022
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قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان اليوم الثلاثاء إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأمرت رسالة، أكدها متحدث باسم وزارة التعليم العالي، الجامعات الأفغانية العامة والخاصة بتعليق دراسة الطالبات على الفور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

ومن المرجح أن يثير تقييد طالبان الأخير تعليم الإناث قلق المجتمع الدولي الذي لم يعترف رسميا بحكومة الأمر الواقع في أفغانستان.

وتقول حكومات أجنبية، بينها الولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى تغيير في السياسات المتعلقة بتعليم المرأة قبل أن تبحث الاعتراف رسميا بالإدارة التي تديرها طالبان وتخضع أيضا لعقوبات صارمة.

وتعرضت طالبان في شهر مارس آذار لانتقادات من جانب العديد من الحكومات الأجنبية وبعض الأفغان لتراجعها عن إشارات سابقة بفتح جميع مدارس الفتيات الثانوية.

المصدر
وكالات
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20 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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