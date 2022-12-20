جانب من مباراة الكويت والسد القطري

نادي الكويت يفوز على السد القطري بمستهل مشواره في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة

20 ديسمبر، 2022
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استهل نادي الكويت مشواره في بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة بعد فوزه الصعب مساء اليوم الثلاثاء على نظيره السد القطري ضمن المجموعة الثانية بنتيجة (99 / 93).

وجاء اللقاء الذي أقيم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي قويا ومثيرا بين الفريقين اذ تبادلا التقدم في مجريات المباراة لينتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بـ86 نقطة لكل منهما.

ولجأ الفريقان الى الوقت الاضافي الذي سيطر عليه (الابيض الكويتاوي) ليحسم المباراة بفارق 6 نقاط محققا فوزا مهما بالمجموعة التي تضم ايضا ناديي النصر السعودي والمنامة البحريني.

وكان كاظمة الممثل الثاني للكويت بالبطولة خسر أمام الهلال السعودي بنتيجة (96 / 94) في المباراة التي اقيمت مساء أمس بالسعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى بعد أداء قوي لكاظمة الذي خسر المباراة بآخر ثانية للمباراة.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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