منتخب الكويت للكاراتيه يحقق 10 ميداليات متنوعة في ختام البطولة الآسيوية في أوزباكستان

أعلن الاتحاد الكويتي للكاراتيه ان منتخب الكويت للعبة حقق 10 ميداليات في بطولة آسيا الشاملة للعبة التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء في أوزبكستان بعد ان أضاف خمس ميداليات في اليوم الاخير 4 منها بفئة العمومي.

وقال رئيس الاتحاد محمد جاسم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللاعب عبدالله شعبان توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول بمسابقة (كومتيه) القتالية وزن (تحت 60 كيلوغراما).

وأضاف جاسم ان منتخب الكويت نال الميدالية الفضية في فئه الـ(كاتا) الاستعراضية للفرق فيما أحرز اللاعب عمر الجاسم البرونزية في وزن (تحت 75 كيلوغراما).

وذكر ان اللاعب احمد العلي حصد الميدالية البرونزية في منافسات (كومتيه) القتالية لوزن (تحت 84 كيلوغراما) فيما حصل اللاعب فهد العجمي على الفضية في المنافسة نفسها لوزن (تحت 55 كيلوغراما) لفئة (تحت 21 سنة) واشاد بما حققه ابطال (أزرق الكاراتيه) في هذه البطولة القوية التي تشهد مشاركة اهم المنتخبات في القارة وتشمل اقامة المسابقات القتالية والاستعراضية لجميع الفئات السنية للجنسين.

واكد الجاسم ان نيل لاعبي (أزرق الكاراتيه) هذا العدد الكبير من الميداليات في منافسات البطولة يعد انجازا لافتا لا سيما ان المنتخب الكويتي لم يشارك بكامل قوته بسبب ظروف الاختبارات لعدد كبير من اللاعبين.

وأعرب عن شكره للهيئة العامة للرياضة على تسهيلها مشاركة المنتخب الكويتي منوها بجهود الجهازين الفني والإداري المرافق لتجهيزهم اللاعبين بصورة مناسبة لهذا الاستحقاق القاري.

وكان منتخب الكويت حقق خمس ميداليات في الايام الأولى للبطولة عبر لاعبيه محمد الرومي وفهد العجمي (ميدالية فضية لكل منهما) في فئة الشباب واللاعبين موسى المطيري (ذهبية) وعيسى المطيري وفهد العازمي (برونزية لكل منهما) في منافسات الناشئين.