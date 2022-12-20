صورة أرشيفية

أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي “الأكثر تدميراً” في تاريخها

20 ديسمبر، 2022
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أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية الثلاثاء أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة “إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا” في تاريخها، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليون من طيور المزارع التي طاولها الفيروس.

بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 وأيلول/سبتمبر 2022، تأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، وتم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشي في مزارع القارة، وفق تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
20 ديسمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

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