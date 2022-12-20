ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يشارك باجتماع عقده ملك الأردن على هامش مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة)

سمو رئيس مجلس الوزراء يشارك باجتماع عقده ملك الأردن على هامش مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”

20 ديسمبر، 2022
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عقد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعا اليوم مع كل من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني وذلك على هامش أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا المتعلقة بجمهورية العراق الشقيق وتبادل الرؤى بشأنها وسبل تنسيق المواقف بين البلدان الشقيقة والصديقة لتحقيق الاهداف المنشودة من هذا المؤتمر بما يحفظ أمن واستقرار العراق واستعادة دوره الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2022
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