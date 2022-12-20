“المالية”: جاهزون لصرف “الصفوف الأمامية” للجهات العسكرية الثلاث فور اعتماد المراقبين الماليين لاستمارة الصرف

أعلنت وزارة المالية اليوم بأنها خاطبت الجهات العسكرية الثلاث (وزارة الدفاع – الحرس الوطني – قوة الإطفاء) يوم أمس الإثنين الموافق 19 ديسمبر بإمكانية صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وذلك بعد عرض كشوف المستحقين التي تم التدقيق عليها من ديوان الخدمة المدنية على وحدة جهاز المراقبين الماليين لدى الجهات الثلاث وذلك للتدقيق عليها واعتمادها وفقا للقيود الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020. وقد بلغت مكافأة الصفوف الأمامية إجمالي مبلغ 249,606,912 د.ك للجهات العسكرية الثلاث.

وأكدت وكيل وزارة المالية أسيل سليمان السعد المنيفي بجاهزية المبلغ عند الوزارة واستعدادها للصرف فور اعتماد وحدة جهاز المراقبين الماليين لاستمارة الصرف لدى الجهات العسكرية الثلاث.

وأضافت المنيفي بأن الوزارة بدأت بإجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للجهات بدل الإجازات التي تقدمت بطلباتها وهي 6 جهات حكومية، وأوضحت أن الجهات الحكومية تقوم بتقديم طلباتها للصرف على دفعات بعد استكمال الدورة المستندية لديها واعتماد الطلبات من مراقبي شئون التوظف ووحدة جهاز المراقبين الماليين.

وأكدت على حرص وزارة المالية على صرف مكافأة الصفوف الأمامية والبدل النقدي للمستحقين في الجهات الحكومية دون أي تأخير والوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتذليل أي معوقات تواجهها.